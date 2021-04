Libia: deputata a “Nova”, mancato referendum su legge elettorale non rispetta volontà popolare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 24 marzo il rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite per la Libia, Jan Kubis, ha detto: “E' imperativo iniziare a lavorare senza ulteriori ritardi alla legge elettorale”, che va approvata entro il 31 luglio: in caso contrario, non sarà possibile andare alle elezioni il 24 dicembre del 2021, nel giorno del 70esimo anniversario dell’indipendenza. “Affinché le elezioni abbiano luogo, è fondamentale disporre di un quadro giuridico e costituzionale chiaro e confermato”, ha detto Kubis, bocciando la proposta di organizzare un referendum sulla proposta costituzionale del 2017. Infatti, secondo l’ex ministro degli Esteri slovacco, in Libia è possibile andare al voto con la Dichiarazione costituzionale attualmente in vigore. Quest'ultima, infatti, prevede l'elezione di una Camera dei rappresentanti a suffragio generale, libero, segreto e diretto secondo una legge elettorale promulgata dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk d'intesa con l'Alto Consiglio di Stato. La bozza elettorale è stata adottata dall'Alto Consiglio di Stato (il “Senato” con sede a Tripoli), ma deve ancora essere esaminata dalla Camera dei rappresentanti, un compito "urgente e necessario” secondo l’inviato Onu. “E’ imperativo iniziare a lavorare senza ulteriori ritardi sulle leggi elettorali. A questo proposito, vale la pena notare l'osservazione del presidente dell'Alta Commissione elettorale nazionale che la legislazione necessaria per le elezioni deve essere adottata entro il 31 luglio al più tardi, affinché le elezioni siano possibili a dicembre”, ha aggiunto Kubis. (Lit)