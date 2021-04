Roma: buffet e musica al centro ippico, sanzioni per 12.672 euro e chiusura per 5 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una festa con buffet e musica al centro ippico. E' successo ieri sera, quando nel corso di un servizio mirato alla verifica del rispetto delle vigenti norme anti Covid, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Parioli, unitamente ai colleghi del Nas Roma, sono intervenuti in via del Galoppatoio all'interno del centro ippico riscontrando la presenza di 33 persone, alcune prive di documentazione attestante l’appartenenza al centro, in assembramento. Secondo quanto si apprende, sono state accertate anche altre violazioni tra cui la mancata sospensione dei servizi di ristorazione, anche in modalità buffet, permettendo ai presenti di continuare a consumare bevande alcoliche e prodotti oltre l’orario consentito. Le persone sono state trovate assembrate in tavoli composti anche da 7/8 persone, in assenza di distanziamento sociale, che consumavano alcool e cibo intrattenuti con musica filodiffusa e riproduzione di video musicali su schermi. Inoltre, è stata riscontrata la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo previste dalle norme haccp. In totale, i carabinieri hanno contestato sanzioni amministrative per 12.672 euro e hanno applicato la sanzione accessoria della chiusura per 5 giorni dell’area ristorazione del centro. (Rer)