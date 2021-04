De Gasperi: Bernini (FI), sua lezione decisiva per Europa solidale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A 140 anni dalla nascita, Alcide De Gasperi resta un illuminato esempio di statista che ebbe sempre come stella polare il futuro del suo Paese. Per ricostruire l’Italia fu decisiva dopo la seconda guerra mondiale la sua scelta occidentale ed europeista, basata sulla convinzione che solo un’Europa unita, forte e solidale avrebbe aperto una lunga era di pace e di benessere". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "De Gasperi, Adenauer e Schuman non furono antipatriottici, ma ebbero l’intuizione vincente che solo affrontando con successo i problemi dello sviluppo e della sicurezza comune l’Europa avrebbe potuto risollevarsi dalle macerie e conquistare un ruolo da protagonista - aggiunge -. Un percorso lungo, difficile e ancora da completare, perché l’Unione resta ancora piegata da troppe contraddizioni, ma la condivisione del debito per superare gli effetti della pandemia rappresenta un passo decisivo verso la realizzazione compiuta della grande lezione politica di De Gasperi e degli altri Padri fondatori".(com)