Roma: Raggi, riaperto ponte della Magliana, completamente riqualificato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è stato riaperto il ponte della Magliana a Roma. "Lo abbiamo completamente riqualificato. Pensate per 50 anni non si è fatta quasi nessuna manutenzione. Abbiamo avviato i lavori e ci siamo impegnati per completarli velocemente, sfruttando al massimo queste settimane di traffico limitato per la zona rossa". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Lo abbiamo fatto anche in vista del gran Premio di Formula E che partirà sabato prossimo a Roma e di altri importanti grandi eventi come gli Europei di Calcio a giugno - spiega Raggi -. È una bella notizia per la città e per tutto il quadrante sud visto che abitualmente il ponte della Magliana viene percorso da migliaia di cittadini per raggiungere l’aeroporto di Fiumicino o per entrare a Roma. Per potenziare la sicurezza sul ponte abbiamo anche installato delle nuove barriere di tipo autostradale: è la prima volta, infatti, che vengono montate in un’area urbana. In questo modo, verranno protetti non solo i veicoli ma soprattutto le persone e i ciclisti che ogni giorno utilizzano la pista per spostarsi nel quartiere", conclude la sindaca. (Rer)