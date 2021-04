Commercio: Gregori (Pd), grazie a Regione Lazio stanziati 4 milioni per mercati rionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Lazio ha stanziato 4 milioni di euro per la riqualificazione dei mercati rionali. Un progetto molto importante che finalmente riconosce il valore, dando un apporto concreto, ai luoghi che rappresentano l'identità dei nostri territori. Un investimento che renderà i mercati rionali veri centri di aggregazione sociale". Lo dichiara, in una nota, Augusto Gregori, responsabile industria, commercio, artigianato e turismo del Pd Lazio. "Un impegno che la Regione Lazio si è assunta, per la nostra comunità, riqualificando le strutture e consentendo di trasformare i mercati in veri e propri presidi di 'vitalità' dei nostri quartieri - aggiunge Gregori -. Questo è un primo passo per rendere il commercio e l'artigianato, protagonisti della ripartenza. Una grande iniziativa che ribadisce il nostro impegno sul territorio e che afferma una forte attenzione verso i problemi dei cittadini".(Rer)