Myanmar: appello Raggi a sindaci, aderiamo a istanze liberazione leader Aung San Suu Kyi

- La sindaca di Roma Virginia Raggi ha invitato tutti i sindaci d'Italia ad aderire alle istanze di liberazione di Aung San Suu Kyi, leader birmana della Lega nazionale per la democrazia (Lnd), e del presidente Win Myint. Lo rende noto il Campidoglio. "Obiettivo della richiesta, anche quello di sensibilizzare i colleghi Sindaci sulla tragica situazione dei diritti umani in Myanmar: la situazione politica del Paese asiatico si è drammaticamente aggravata, in termini di mancanza di libertà di espressione, deterioramento delle attività economiche e impoverimento di milioni di famiglie - si legge nella nota -. L'appello è stato formalizzato dalla prima cittadina di Roma Capitale in una lettera inviata al Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, Antonio Decaro, cui si chiede di veicolare il messaggio ai colleghi sindaci". (segue) (Com)