Myanmar: appello Raggi a sindaci, aderiamo a istanze liberazione leader Aung San Suu Kyi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La battaglia per il rispetto dei diritti umani dev'essere la battaglia di tutti - dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi -. Per questo è importante che l'adesione all'istanza di liberazione di Aung San Suu Kyi sia condivisa e sostenuta il più possibile. Stesso dicasi per le iniziative di cessazione delle violenze e di ripristino della democrazia nel Myanmar. Aung San Suu Kyi è una cittadina di Roma, un'amica, un simbolo della pace nel mondo: lei e il popolo birmano meritano la nostra vicinanza". Lo scorso 16 marzo, la sindaca Raggi ha ricevuto in Campidoglio una delegazione della Comunità Birmana in Italia, che le ha esposto il dramma birmano: Roma Capitale ha sposato la causa di Aung San Suu Kyi, cittadina di Roma dal 1994 e Premio Nobel per la Pace nel 1991, esponendo la sua immagine a Palazzo Senatorio e unendosi alle richieste per la sua liberazione. (Com)