Difesa: "Radio Free Asia", la Russia pronta a costruire un aeroporto militare in Laos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia costruirà un aeroporto militare nel Laos nel quadro di una decisa espansione delle relazioni tra i due Paesi nel settore della difesa. Lo afferma “Radio Free Asia” menzionando fonti governative laotiane, secondo cui è in agenda anche un programma di addestramento a favore delle forze armate locali. A partire dal 5 dicembre del 2020 un team di sminamento russo ha lavorato con l’esercito laotiano per bonificare la provincia di Xieng Khouang. Secondo le fonti, l’obiettivo finale di Mosca è tuttavia quello di realizzare un aeroporto militare “dall’altro lato della Piana delle giare”. “Le forze armate russe e laotiane lavoreranno insieme per la costruzione di questo nuovo aeroporto, che sarà più grande di quello esistente e che sarà diviso in due diverse zone. Una sarà ad uso delle forze militari dei due Paesi, l’altra sarà per uso civile. Alcuni dei lavori sono già iniziati, ma il vero e proprio progetto non inizierà presto perché l’operazione di sminamento richiederà ancora del tempo”, ha spiegato la fonte. Oltre alla costruzione dell’aeroporto, la Russia intenderebbe anche espandere la cooperazione militare con il Laos attraverso la realizzazione di una struttura per l’addestramento delle truppe locali all’uso di sistemi d’arma russi. (Fim)