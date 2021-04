Libano: patriarca Rai, diritti dei cittadini prioritari rispetto a dispute partiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna porre fine ai diritti confessionali politici per soddisfare le richieste e le esigenze dei cittadini. Lo ha detto oggi il patriarca maronita Bechara Rai in occasione dell’omelia pasuqale. “Vogliamo solo la pace, non la guerra. La neutralizzazione del Libano è nell'interesse di tutti, e la conferenza internazionale può eliminare i conflitti accumulati (tra i leader)", ha detto Rahi. Rivolgendosi alle autorità al potere, il patriarca ha detto: “Quanto è distante l'autorità dominante dalla misericordia. Quanto è doloroso vederli manipolare il destino della nazione, ignari delle loro scelte sbagliate, mentre altri si aggrappano a nazioni (straniere) diverse dal Libano a spese del popolo”. Pur evidenziando che alcuni articoli della Costituzione sono "ambigui" e sono responsabili del ritardo nella formazione del governo, Rahi ha affermato che "la Costituzione è la soluzione per l'impasse del governo”. Il patriarca maronita ha invitato a formare "un governo di specialisti apartitici in cui nessun partito abbia un terzo di blocco per soddisfare le aspirazioni dei libanesi”. Lo scorso 22 ottobre, il capo dello Stato, Michel Aoun, ha affidato a Saad Hariri l’incarico di formare il governo. Tuttavia, le loro divergenze sulla squadra di governo lasciano il Paese senza un esecutivo in grado di attuare le riforme necessarie. (Res)