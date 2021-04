Donbass: vicepremier ucraino, includere gli Usa nel formato Normandia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti dovrebbero essere coinvolti nei negoziati del formato Normandia per risolvere la situazione nel Donbass. Lo ha affermato il vicepremier ucraino e ministro per i Territori occupati, Oleksiy Reznikov, in un'intervista all'emittente "Ukraina Tv". "La partecipazione degli Usa è assolutamente possibile e accettabile a vari livelli", ha dichiarato Reznikov osservando che Washington è un Paese membro dell'Osce e garante del memorandum di Budapest. A suo modo di vedere, l'inclusione degli Usa nel formato Normandia (Francia, Germania, Russia e Ucraina) è "un diritto morale e legale" sia a livello di ambasciatori che di coordinatori nel gruppo di contatto trilaterale. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto nelle scorse ore una conversazione telefonica con l'omologo statunitense Joe Biden, la prima da quando il nuovo inquilino della Casa Bianca ha assunto l'incarico nel gennaio scorso.(Res)