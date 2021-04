Droga: Rauti (Fd'I), assurdo dare delega a Dadone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche sul tema dell’emergenza droga il governo Draghi si muove in perfetta continuità con quello precedente. Ormai viene da chiedersi dove e in cosa questo Esecutivo si differenzi dal pessimo Conte bis". Lo afferma la senatrice di Fratelli d’Italia, Isabella Rauti, responsabile nazionale del dipartimento Pari Opportunità, Famiglia e Valori non negoziabili. "E la conferma della delega governativa alle politiche antidroga affidata alla grillina Fabiana Dadone va in questo senso - aggiunge -. E’ assurdo che a tale ruolo sia stato scelto un esponente politico che si è fatto promotore della legalizzazione della cannabis. FdI continuerà a portare avanti la sua battaglia contro la legalizzazione della droga, e mi auguro che gli altri partiti di centrodestra, che hanno deciso di sostenere questo governo, raccolgano l’appello di Giorgia Meloni. Sul tema della droga bisogna tenere alta l’attenzione ed evitare compromessi al ribasso".(Com)