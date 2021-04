Migranti: Orfini su Libia, Pd cambi le cose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell'Italia di oggi chi salva vite in mare viene criminalizzato. E chi da anni cerca di scoprire e raccontare cosa avviene nell'inferno libico viene - come abbiamo appreso dalle carte della procura di Trapani - intercettato e indagato". Lo scrive su Facebook Matteo Orfini, deputato del Partito democratico. "A breve - continua - il Parlamento sarà chiamato a confermare per l'ennesima volta i finanziamenti alla guardia costiera libica. E ancora una volta ci diranno che va assolutamente fatto perché è il modo di garantire il rispetto dei diritti umani. Era una sciocchezza negli anni passati, lo è anche oggi. È accaduto - prosegue - con tutti i governi e tutte le maggioranza. Il Pd aveva solennemente votato nella sua assemblea che non lo avremmo fatto mai più, salvo poi rifarlo come se niente fosse. Ecco, è sacrosanto esprimere solidarietà ai giornalisti coinvolti, con i post e con i tweet come in molti abbiamo fatto ieri. Ma il modo migliore per dimostrare che davvero vogliamo cambiare le cose, è farlo davvero. A cominciare dalle scelte sugli orrori che proprio grazie a quei giornalisti oggi non possiamo dire di non conoscere", conclude Orfini. (Rin)