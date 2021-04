Rifiuti: Pelonzi (Pd), Roma in emergenza ma Raggi in campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cinque anni di politiche fallimentari fanno scivolare Roma in una nuova emergenza rifiuti". Lo dichiara in una nota il capogruppo del Pd capitolino Giulio Pelonzi. "L'inerzia e gli errori dell'amministrazione Raggi costringono Prefetto e Regione ad intervenire di nuovo per salvare la città - aggiunge Pelonzi -. È ora che la Capitale d'Italia raggiunga l'autosufficienza ambientale attraverso il completamento degli impianti, altrimenti i romani continueranno a pagare la Tari più alta d'Italia e ad avere la città invasa dai rifiuti. La sindaca preferisce non scegliere e scaricare le responsabilità su altri piegando l'interesse della città al presunto consenso per la campagna elettorale. Se la Raggi non è in grado di adempiere alle sue responsabilità - conclude Pelonzi - faccia un passo indietro per consentire a Roma di ripartire". (Com)