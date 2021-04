Governo: M5s su delega antidroga, Occhiuto offende sia Dadone che Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Movimento 5 stelle insieme alla ministra Fabiana Dadone si è sempre battuto in Parlamento contro la drammatica piaga dell'uso delle droghe e contro il traffico di stupefacenti da parte della criminalità organizzata e delle mafie che alimentano questo mercato". E' quanto afferma in una nota la deputata del Movimento 5 stelle, Elisa Tripodi. "Nessuno lo può mettere in dubbio e chi lo fa, come Roberto Occhiuto, utilizzando frasi scomposte, si comporta in modo offensivo non solo verso la ministra Dadone, ma anche contro il presidente del Consiglio, Mario Draghi, che ha fatto questa scelta. A Occhiuto, a cui consigliamo di non pontificare su materie che non conosce – prosegue l'esponente pentastellata – diciamo di stare sereno e tranquillo e di essere meno distratto. Infatti, gli ricordiamo che proprio la ministra Dadone ha già dichiarato di voler convocare la 'Conferenza nazionale sulle droghe' che, per legge, dovrebbe tenersi ogni anno, mentre l'ultima risale al 2009. Siamo certi che la ministra Dadone saprà lavorare, come nessuno ha mai fatto prima – conclude Tripodi - con il massimo impegno, dedizione e rigore per portare avanti le politiche di contrasto al traffico di stupefacenti da parte di criminali senza scrupoli". (Com)