Covid: Cartabia a Figliuolo, nelle carceri vaccinare senza sosta

- "Nei giorni scorsi ho chiamato il commissario Figliuolo per assicurarmi che il piano vaccinale prosegua alacremente. Spero davvero che al più presto l'intera comunità del carcere, come tutto il Paese, possa ritrovare la sua serenità". Lo ha detto la ministra della Giustizia Marta Cartabia al "Riformista". La guardasigilli ha aggiunto: "i contagi in carcere sono una preoccupazione sempre presente. Con il capo del Dap Bernardo Petralia e il Garante delle persone private della libertà Mauro Palma monitoriamo costantemente la situazione e facciamo tutto il possibile per seguire l’andamento delle vaccinazioni soprattutto nelle regioni dove si procede con più lentezza".(Rin)