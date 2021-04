Ostia: controlli dei carabinieri, 4 persone arrestate e 5 denunciate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Ostia 4 persone arrestate e 5 denunciate. Questo l'esito dei servizi di controllo da parte dei carabinieri di Ostia, in occasione delle festività Pasquali, con la collaborazione dei militari specializzati dei nuclei carabinieri ispettorato del lavoro, antisofisticazione e sanità, carabinieri cinofili di Santa Maria di Galeria e di un velivolo del raggruppamento aeromobili carabinieri di Pratica di Mare. In particolare, sono state effettuate numerose verifiche ad esercizi commerciali della zona e i controlli per l’attuazione delle recenti misure per il contenimento dell’attuale emergenza epidemiologica. Nel corso della nottata i carabinieri di Ostia hanno fermato un’autovettura che percorreva il lungomare di Ostia effettuando improvvise frenate ed una serie di pericolose manovre a zig zag. L’auto è stata bloccata ed i tre occupanti, tutti cittadini extracomunitari con precedenti e in evidente stato di ebbrezza, una volta scesi dal veicolo, nel tentativo di sottrarsi al controllo hanno spintonato i militari venendo, tuttavia, immobilizzati. Per i tre la serata si è conclusa con la denuncia a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e per la violazione alle attuali misure anticovid. Non solo: il conducente, a carico del quale è scattato il fermo amministrativo dell’auto, è stato anche denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza. (segue) (Rer)