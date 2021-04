Ostia: controlli dei carabinieri, 4 persone arrestate e 5 denunciate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad Acilia, nella giornata di ieri, i carabinieri hanno portato a termine un’altra operazione antidroga che ha portato all’arresto di un romano di 37 anni, incensurato. I militari, da alcuni giorni avevano notato un insolito “fermento” nei pressi di un’abitazione di via Meltina. L’irruzione dei carabinieri nell'appartamento ha scoperchiato l’attività di spaccio dell’uomo: nella casa, infatti, sono stati rinvenuti - occultati in appositi nascondigli - più di 500 grammi tra hashish e marijuana, materiale per la pesa e il confezionamento delle dosi, e la somma di circa 500 euro in contanti, ritenuto provento dell’illecita attività. Il pusher è finito in manette ed è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. I carabinieri di Ponte Galeria, a seguito dell’arresto per maltrattamenti in famiglia effettuato lo scorso gennaio ai danni di un noto rapper romano, hanno effettuato, su disposizione della Procura della Repubblica di Roma, la perquisizione dell’abitazione occupata dall’uomo. Nel corso dell’attività, i militari hanno rinvenuto, nell’autovettura in uso al padre del rapper, un manganello metallico estensibile. L’uomo, un 70enne già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato a piede libero per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. (segue) (Rer)