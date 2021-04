Ostia: controlli dei carabinieri, 4 persone arrestate e 5 denunciate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora, secondo quanto si apprende, a Ponte Galeria, i carabinieri, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato un uomo che passeggiava in strada in atteggiamento guardingo. Il sospettato, al fine di eludere le verifiche, ha fornito ai militari delle generalità che, dai successivi accertamenti, sono risultate false. L’uomo - un 26enne albanese con precedenti penali - è risultato gravato da un provvedimento di espulsione risalente a marzo del 2019. Il cittadino straniero è stato arrestato e trattenuto in caserma in attesa dell’udienza di convalida. I militari della Stazione di Fregene sono intervenuti in occasione di un rocambolesco incidente stradale avvenuto in quel centro. I Carabinieri, giunti in via di Castel San Giorgio, hanno accertato che l’autista di un’Audi A2, dopo averne perso il controllo, si era scontrato contro una vettura di piccola cilindrata con al bordo 2 persone, scagliandola in aria e causandone il ribaltamento. Allertato immediatamente il 118, i militari hanno prestato i primi soccorsi ai feriti, nessuno dei quali ha fortunatamente riportato gravi lesioni. Il conducente dell’Audi, sottoposto agli accertamenti alcolemici, è risultato positivo con un valore di oltre 3 volte superiore al massimo consentito dalla Legge. L’uomo, accompagnato al Pronto Soccorso dell’ospedale Grassi di Ostia, è stato denunciato a piede libero. (segue) (Rer)