Ostia: controlli dei carabinieri, 4 persone arrestate e 5 denunciate (4)

- A Vitinia, i Carabinieri sono riusciti a rintracciare ed arrestare un 48enne pregiudicato che, nonostante fosse sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, nel corso dei controlli non era stato reperito all’interno della propria abitazione, violando così la misura a cui era sottoposto. L’uomo, alla vista dei Carabinieri, ha tentato di darsi alla fuga a bordo di uno scooter, ma è stato prontamente raggiunto, bloccato e posto agli arresti domiciliari, in attesa delle ulteriori decisioni del Magistrato competente. Su disposizione del Tribunale di Roma, è stato arrestato un pregiudicato 20enne. Il giovane, già agli arresti domiciliari nel campo nomadi di Acilia, a seguito dei numerosi reati contro il patrimonio cui si era macchiato, ha visto aggravarsi la propria posizione in conseguenza della denuncia per furto di energia elettrica effettuata nei suoi confronti dai Carabinieri della Stazione di Acilia. Il giovane è stato accompagnato nel carcere di Velletri. (Rer)