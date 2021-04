Trasporti: Lozzi (Revoluzione Civica), su Roma-Lido passano gli anni ma nulla cambia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento alla situazione della ferrovia Roma-Lido "mentre la gestione passa da Atac alla Regione Lazio, la Roma-Lido cade a pezzi e anche se si investiranno 180 milioni di euro per la sua ristrutturazione, ci sono interventi di messa in sicurezza della linea elettrica che servono con urgenza. Il problema è sempre lo stesso, ovvero la totale incapacità di programmare gli interventi manutentivi ordinari e straordinari". Lo dichiara in una nota la presidente del Municipio Roma VII e candidata sindaco con "Revoluzione Civica". "Passano gli anni, si susseguono le Giunte ma nulla cambia mai. Prima problemi alle scale mobili, poi ai cavi elettrici della Roma-Lido e quotidianamente si rischia l'incolumità dei cittadini che usano le linee metropolitane e ferroviarie della città – aggiunge Lozzi –. Dopo mesi di analisi si annunciano milioni di investimento ma né la Regione né il Comune riescono a stanziare dei fondi per garantire il minimo sindacale, cioè la sicurezza e la continuità del servizio, mettendo a norma le tratte più deteriorate della Roma-Lido, punti critici noti e denunciati da anni. Che altro deve accadere per risvegliare dall'immobilismo gli amministratori di questa città? E intanto ai cittadini tocca assistere all'ennesimo rimpallo di responsabilità. Roma merita di più", conclude Lozzi.(Com)