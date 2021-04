Covid: centro russo Gamaleya, vaccino Sputnik V esclude sintomi gravi ma non positività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coloro che sono stati vaccinati con lo Sputnik V possono sviluppare sintomi influenzali, anche se sono protetti dalle conseguenze gravi del Covid-19. Lo ha dichiarato Alexander Gintsburg, direttore dell'Istituto di ricerca russo Gamaleya, che ha sviluppato il vaccino Sputnik V, parlando all'agenzia di stampa "Sputnik". Nel commentare i sintomi avuti dal presidente argentino Alberto Fernandez - risultato positivo al Covid dopo un test antigenico, mentre è in attesa dell'esito del test Prc per la conferma - Gintsburg ha affermato che "la vaccinazione non esclude la possibilità di infettarsi". "Come abbiamo detto, l'8 per cento di coloro che sono vaccinati sono a rischio, ma si escludono le conseguenze gravi del virus. I sintoni riportati sono simili a quelli influenzali e questo è qualcosa che non viene escluso (con il vaccino)", ha dichiarato il direttore del centro Gamaleya. Il presidente argentino Fernandez ha ricevuto a gennaio la prima dose del vaccino russo Sputnik V, ricevendo la seconda dose tre settimane dopo. (Rum)