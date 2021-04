Libia: fonti a “Nova”, aumentano le divergenze tra capo Stato maggiore Lna e Haftar (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attivista Al-Farsi ha spiegato, inoltre, ad “Agenzia Nova”, che l’Egitto avrebbe scelto proprio Nadori come figura alternativa ad Haftar su cui puntare nell’est della Libia. “Nadori ha un peso militare e tribale nella parte orientale, rendendolo accettabile come nuovo capo dell’esercito”, ha proseguito. Questa circostanza “solleva i timori del figlio di Haftar, Saddam”, ha aggiunto l’attivista. Da parte sua, l’attivista politico e per i diritti umani, Hamad al-Ashibi, ritiene che la disputa tra Haftar e Nadori sia un “aut aut”. Nadori, ha spiegato l’attivista, è sostenuto dal presidente del parlamento Saleh, dalle tribù Al-Obeidat e Al-Awaqir e dalla tribù a cui appartiene, Al-Arafa. Inoltre, Nadori vanta legami con le tribù Al-Barasa e Al-Hassa. Nella Cirenaica, c’è una grande inquietudine per il comportamento di Haftar e dei suoi figlio, ha confermato Al-Ashibi, secondo cui la regione orientale della Libia sarebbe in procinto di lanciare una rivoluzione contro il progetto di Haftar. Inoltre, il capo della Commissione Cirenaica, Abdalhamid al-Kaza, ha rivelato il disagio di Nadori rispetto al comportamento dei figli di Haftar, nonostante le sue qualità come capo di Stato maggiore. Secondo Al-Kaza, Nadori non può fare nulla, malgrado quanto accaduto, perché a suo avviso, Haftar è ancora l’uomo più forte della Cirenaica. (segue) (Lit)