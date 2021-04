Cuneo: lavori sulla statale 705, chiusa 4 notti la galleria Cittadina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue la manutenzione degli impianti tecnologici nella galleria ‘Cittadina’, tra il km 2,200 e il km 3,700 della strada statale 705 “di Cuneo”. La chiusura al traffico della galleria, necessaria per consentire in particolare la manutenzione dell’impianto di ventilazione, è stata programmata nella fascia oraria 22-6. La pianificazione dei lavori in orario notturno è finalizzata a mitigare i possibili disagi alla circolazione durante il giorno. La limitazione sarà attiva a partire da martedì 6 fino a venerdì 9 aprile. Durante i lavori è prevista la deviazione del traffico sulla viabilità locale. (Rpi)