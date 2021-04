Covid: Regione Lazio, calo contagi tra sanitari dopo vaccinazione, meno 5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo le vaccinazioni si registra un evidente calo di casi positivi tra gli operatori sanitari del Lazio. E' quanto emerge da uno studio del Seresmi-Spallanzani, reso noto dall'Unità di crisi Covid della Regione Lazio. "Sulla valutazione degli effetti della vaccinazione nella categoria degli operatori sanitari si dimostra un evidente e chiaro decremento dei casi di positività a partire dalla seconda metà di gennaio (inizio della somministrazione della seconda dose) - si legge in una nota -. Si passa da un 6,9 per cento nella settimana 18 - 24 gennaio a un 1,8 per cento nella settimana 15 - 21 marzo. Un calo di ben 5 punti percentuali sul totale delle notifiche. Un risultato eccezionale a dimostrazione dell'importanza della vaccinazione".(Rer)