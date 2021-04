India: proteste nel Kashmir dopo uccisione di tre miliziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’uccisione di tre sospetti uomini armati in una sparatoria con l’esercito ha provocato proteste oggi nel villaggio di Kakpora, distretto di Pulwama, nel territorio di Jammu e Kashmir amministrato dall’India. Lo riferisce l’emittente satellitare “al Jazeera”, con sede in Qatar, menzionando fonti locali. La sparatoria è iniziata ieri sera dopo un blitz dei militari indiani nel villaggio, che secondo informazioni d’intelligence avrebbe dato ospitalità a gruppi armati islamici. Secondo l’ispettore generale dell’esercito indiano Vijay Kumar, due dei tre miliziani che hanno perso la vita erano stati coinvolti in precedenza nell’uccisione di un agente di polizia a guardia di un politico a Srinagar, principale città della regione. Sul luogo della sparatoria, inoltre, i militari avrebbero recuperato due fucili e una pistola: una delle armi sarebbe appartenuta al poliziotto ucciso. Nelle ore successive, centinaia di persone hanno marciato in segno di solidarietà con i ribelli, intonando slogan contro il governo indiano. Le forze governative sono ricorse all’uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla, che avrebbe scagliato pietre contro gli agenti. (Inn)