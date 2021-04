Aerospazio: Russia, governo approva estensione al 2030 dell'accordo di cooperazione con Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo russo ha approvato l'estensione dell'accordo di cooperazione con gli Stati Uniti nell'esplorazione dell'aerospazio fino al dicembre 2030. Lo riferisce l'ufficio stampa del governo di Mosca. "L'accordo sulla cooperazione nell'esplorazione e nell'uso dell'aerospazio per scopi pacifici sarà in vigore fino al 31 dicembre 2030", si legge in una nota diffusa dalla stampa russa. Il rinnovo dell'accordo sulla cooperazione nell'aerospazio è avvenuto da parte russa nonostante i rapporti tra Mosca e Washington stiano registrando un livello molto basso.(Rum)