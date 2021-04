© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco prima dell'una di notte, in via Stamira D'Ancona, a Milano, a seguito di una colluttazione a colpi di cocci di bottiglia, un 21enne ha riportato un trauma al volto. Lo riferisce l'Areu (Azienda regionale di emergenza urgenza) in una nota. Il giovane è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano. Sul posto è intervenuta la Polizia. (Com)