Milano: Sardone (Lega), zona Parco della Martesana fuori controllo, serve presidio mobile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega, dichiara in una nota: "Un'altra aggressione violenta in Via Stamira D'Ancona che si aggiunge a quella di ieri, sempre nella zona del Parco Martesana. Ormai quest'area è completamente fuori controllo e ostaggio di immigrati, soprattutto latinos che non si fanno alcun problema nel girare con coltelli in tasca. Siamo arrivati a un punto di non ritorno: per questo chiedo al Comune di collocare un presidio mobile della Polizia Locale tra quest'area e Via Padova come deterrente per tutti i balordi che girano nella zona". "Qui da anni i cittadini denunciano che il parco è ostaggio di delinquenti e di gruppi di sbandati che si incontrano a ogni ora, anche di notte - aggiunge Sardone - L'ossessione del sindaco Sala per le periferie continua a rimanere lettera morta e a farne le spese sono gli abitanti dei quartieri, costretti praticamente ogni giorno a leggere bollettini di sangue sulla stampa. Ora basta: l'area del Parco Martesana non merita questa escalation di violenze, il Comune ha gli strumenti per intervenire, lo faccia". (Com)