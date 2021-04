Difesa: il ministro Guerini all'inaugurazione del Centro vaccinale di Varese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha partecipato questa mattina all'inaugurazione del nuovo Centro vaccinale di Varese, allestito in pochissimo tempo dal personale della Difesa e in grado di eseguire oltre 2.500 vaccinazioni al giorno su 20 linee installate. "Sono figlio di questa terra e conosco le sofferenze delle nostre comunità a causa della pandemia. Se oggi sono qui, è anche per testimoniare la mia personale vicinanza e quella della Difesa a tutti coloro che hanno perso i loro cari, alle persone che hanno sofferto e ai medici e ai sanitari che lottano in prima linea contro il virus da più di un anno", ha detto nell'occasione Guerini, ripreso da un comunicato del ministero della Difesa. Ad inaugurare il nuovo centro di Varese, intitolato all'onorevole Giuseppe Zamberletti, fondatore della Protezione civile, oltre al ministro Guerini, anche il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e il sindaco di Varese Davide Galimberti. Presenti anche il coordinatore del piano vaccini anticovid della regione Lombardia Guido Bertolaso, il presidente della Provincia Emanuele Antonelli, il direttore generale di Asst Settelaghi Bonelli e le autorità militari, politiche e civili. (segue) (Com)