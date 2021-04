Difesa: il ministro Guerini all'inaugurazione del Centro vaccinale di Varese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guerini ha definito Zamberletti "figura politica di spessore che ebbe l'intuizione della nascita della Protezione civile, determinante nel Paese per le tante sfide vinte in questi anni". "Ora, insieme e con il contributo di tutti, pubblico, privato, Croce rossa e mondo del volontariato, dobbiamo vincere questa battaglia e la Difesa farà la sua parte, come fatto fin dall'inizio dell'emergenza". Il ministro ha poi affermato: "In questo ultimo anno abbiamo combattuto una dura battaglia e andando con la mente a febbraio dello scorso, ricorderò sempre il silenzio e il suono delle ambulanze. La Difesa ha messo in campo personale sanitario e andando in supporto agli ospedali civili. Un impegno ampio, dalla costruzione di ospedali da campo, trasporto di materiali, Drive Through per lo screening e ora per le vaccinazioni, grazie agli uomini e alle donne delle Forze Armate che giurando alla Bandiera hanno voluto dedicare la propria vita al Paese e ai cittadini, sono loro gli esempi positivi". (segue) (Com)