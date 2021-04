Difesa: il ministro Guerini all'inaugurazione del Centro vaccinale di Varese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in tutta l’Italia sono attivi 125 i Drive Through Difesa, allestiti dalle Forze Armate dietro richiesta delle autorità sanitarie, con un impiego complessivo di 323 sanitari militari, per dare impulso alle attività di tracciamento attraverso l’esecuzione dei tamponi; e sono oltre 2,5 milioni quelli effettuati finora. Ai Drive Through si affiancano i presidi vaccinali alimentati da medici e infermieri militari, attivati dalla Difesa per supportare la campagna vaccinale a favore dei civili: quelli di Isernia, Cosenza, dove è stato riconvertito l’ospedale da campo costruito dall’Esercito Italiano, Pomigliano D’Arco, in provincia di Napoli, Roma presso la Cecchignola, Milano, uno presso l’Ospedale Militare di Baggio e l’altro presso il Drive Through del Parco Trenno, inaugurato il 15 marzo, e dove sono state convertite in postazioni vaccinali due delle otto linee già operative dedicate allo screening, con una capacità a pieno regime di 2000 vaccini al giorno. In questi giorni che precedono le festività pasquali, il lavoro delle Forze Armate sta continuando senza sosta per consentire l’apertura di nuovi centri vaccinali. Da oggi apre il presidio vaccinale a Lecce e domani, domenica di Pasqua, e lunedì, saranno ultimati i lavori per la costituzione di un nuovo presidio vaccinale della Difesa in modalità "drive through" per persone con difficoltà motorie all’interno della Caserma "Berardi", sede del 232° Reggimento Trasmissioni dell’Esercito, ad Avellino, e sarà operativo da martedì 6 aprile. (Com)