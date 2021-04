Iran: ministro Esteri Zarif da lunedì in visita in Asia centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, darà il via lunedì, 5 aprile, a una visita di quattro giorni in altrettanti Paesi dell'Asia centrale. Lo ha annunciato su Twitter il portavoce della diplomazia iraniana, Saeed Khatibzadeh. Zarif si recherà in Uzbekistan, Kirghizistan, Kazakhstan e Turkmenistan dal 5 all'8 aprile per discutere di cooperazione reciproca e regionale. Khatibzadeh ha affermato che l'espansione dei legami con l'Asia centrale e le comunanze di civiltà, storiche e culturali con gli Stati regionali sono sempre state una priorità per l'Iran. (Res)