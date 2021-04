Varese: inaugurato alla Schiranna il primo centro vaccinale da oltre 2500 somministrazioni al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È entrato in funzione questa mattina il nuovo Centro vaccinale di Varese montato dall'esercito Italiano. La struttura a pieno regime ospiterà oltre 2500 persone al giorno e sarà il punto di riferimento per le vaccinazioni del capoluogo varesino e dei comuni vicini. Da oggi, e per le prime settimane, nelle tensostrutture saranno vaccinate le persone over80, per poi passare, a partire dal 12 aprile, alla campagna che coinvolgerà gradualmente tutta la popolazione del territorio. Indicativamente si parla di circa 300 mila cittadini che riceveranno il vaccino tra il centro di Varese e quello di Rancio Valcuvia. Ad inaugurare il nuovo centro di Varese questa mattina è stato il ministro della Difesa Lorenzo Guerini insieme al Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana e al Sindaco di Varese, Davide Galimberti. Presenti anche il Presidente della Provincia Emanuele Antonelli e il direttore generale di ASST Settelaghi Bonelli. La struttura, posta sulle rive del lago di Varese, è stata intitolata all'onorevole Giuseppe Zamberletti, fondatore della Protezione civile. (segue) (Rem)