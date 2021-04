Varese: inaugurato alla Schiranna il primo centro vaccinale da oltre 2500 somministrazioni al giorno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia è stanca di contare i morti. Deve evitarli. Ecco perché per una vita ho parlato di previsione e di prevenzione, fino alla nausea". Questa la frase dell'onorevole Zamberletti, scomparso il 26 gennaio 2019, che il Comune di Varese ha deciso di attaccare all'ingresso del Centro Vaccinale. Da oggi il centro è pienamente operativo e nei prossimi giorni si continuerà con la vaccinazione delle persone over 80. Sono presenti due tensostrutture di oltre 50 metri ciascuna per un totale di venti linee vaccinale. Le strutture sono state allestite dall'esercito, in particolare dal Reggimento Tattico Logistico della Brigata di supporto al Nato Rapid Deployable Corps di stanza a Solbiate Olona. Un lavoro, quello dei militari dell'esercito, portato avanti in tempi brevissimi che ha permesso di dotare il territorio varesino di un hub fondamentale per la lotta al Covid 19. Le operazioni di supporto sono state possibili grazie alla collaborazione della Protezione Civile, di Ats Insubria, dell'Asst Settelaghi e del Comune di Varese. Al nuovo centro vaccinale di Varese si aggiunge poi quella di Rancio Valcuvia. (segue) (Rem)