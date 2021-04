Varese: inaugurato alla Schiranna il primo centro vaccinale da oltre 2500 somministrazioni al giorno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie all'attivazione di queste due strutture la campagna vaccinale di Asst Sette Laghi segna un ulteriore, netto, impulso: a regime, infatti, i due centri permetteranno il funzionamento di 30 linee vaccinali, per oltre quattromila vaccinazioni al giorno che saranno somministrate anche grazie al supporto dei Medici di Medicina Generale e della croce Rossa che si sono resi disponibili per offrire il loro supporto.. A Rancio Valcuvia è presente una tensostruttura, sempre allestita dall'Esercito, grazie alla sinergia con la Comunità montana Valli del Verbano. La campagna vaccinale di Asst Sette Laghi è partita il 27 dicembre scorso e ha contato fino ad oggi sull'attività di sei centri vaccinali ospedalieri (due all'Ospedale di Circolo e gli altri a Tradate, Angera, Cittiglio e Luino) e di una equipe itinerante. Complessivamente, ad oggi, Asst Sette Laghi ha consumato il 98 per cento dei vaccini consegnati, somministrando oltre 70mila vaccinazioni. (Rem)