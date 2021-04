Banche: Abi, impegnate per crescita sostenibile imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banche sempre più impegnate per favorire la crescita delle imprese all'insegna della sostenibilità economica, sociale e ambientale. Dall'ultima indagine condotta dall'Abi, l'Associazione bancaria italiana, sulle Dichiarazioni non finanziarie (Dnf) pubblicate dalle banche nel 2020, emerge il crescente supporto delle banche alle imprese che integrano aspetti ambientali, sociali e di governo societario (acronimo Esg dall'inglese Environmental, Social and Governance) nello svolgimento delle attività e che intraprendono un percorso di transizione verso modelli di organizzazione e di business improntati alla sostenibilità. L'indagine, realizzata su un campione particolarmente rappresentativo del settore bancario (la copertura dei rispondenti è pari al 94% del totale attivo del settore), contribuisce a delineare un quadro dell'evoluzione delle pratiche di rendicontazione non finanziaria anche alla luce della spinta normativa europea per lo sviluppo sostenibile. (segue) (com)