Banche: Abi, impegnate per crescita sostenibile imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rilevazione dell'Abi mette in luce la crescente attenzione del settore bancario alle possibili conseguenze, anche in termini di opportunità, che il cambiamento climatico può avere sulle imprese. Secondo l'indagine, banche rappresentative del 76 per cento circa del totale attivo del settore già rendicontano iniziative effettuate per promuovere la migliore gestione dei rischi delle imprese clienti correlati al cambiamento climatico. L'indagine pone l'attenzione sulle banche nel loro doppio ruolo sia come realtà che rientrano nell'obbligo di pubblicare la propria Dichiarazione non finanziaria sia come 'fruitori' delle informazioni presenti nelle rendicontazioni degli altri soggetti. In riferimento all'evoluzione delle Dichiarazioni non finanziarie delle controparti, secondo l'indagine, il 51 per cento del totale attivo del settore bancario indica come prioritario poter disporre di informazioni per la valutazione delle proprie esposizioni in conformità ai principi Ue di sostenibilità definiti nel Regolamento sulla tassonomia che prevede una serie di requisiti tecnici da rispettare affinché l'attività economica possa essere considerata climaticamente sostenibile e rendicontata in tal modo dalla banca. (segue) (com)