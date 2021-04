Varese: Galimberti, vaccini in tempi rapidi miglior forma di ristoro a comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Effettuare vaccini in tempi rapidi in queste strutture è la miglior forma di ristoro che possiamo dare alla nostra comunità" ha detto il sindaco di Varese Davide Galimberti intervenendo all'inaugurazione del nuovo centro vaccinale alla Schiranna, in riva al lago di Varese. Questa inaugurazione è importante, ha spiegato Galimberti, perché "vogliamo liberare gli ospedali, per quanto possibile, da tutta l'attività Covid e riprendere l'attività ordinaria che è fondamentale per tutelare pienamente il diritto alla salute". Il sindaco ha poi spiegato che "c'è stato un significativo appello al volontariato da parte dell'Ordine dei medici e hanno risposto in tantissimi". Utilizzando la metafora di una regata dettata dalla location, oggi viene anche inaugurato il campo regata lacuale, Galimberti ha anche spiegato che "possiamo immaginare di essere a una regata: il nostro Paese dal sentiment della popolazione, era tra quelli sfavoriti ma man mano che si vede il traguardo i campioni recuperano fortemente e con il tifo dalle case e dalle istituzioni sono sicuro che arriveremo molto bene al traguardo". (Rem)