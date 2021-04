Egitto: Diaa Rashwan confermato alla guida del sindacato della stampa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diaa Rashwan è stato rieletto a capo del sindacato della stampa egiziana. Lo hanno riferito i media locali. Su un totale di 3.343 voti, Rachwan ne ha ottenuti 1.965. Malgrado vi siano critiche crescenti sul suo operato, Rashwan, accusato di fare poco per i giornalisti, ha vinto le elezioni. Di recente, l'intermediazione di Rashwan avrebbe contribuito al rilascio di un certo numero di giornalisti, posti in custodia cautelare per un lungo periodo. Il capo del sindacato dei giornalisti ha cercato anche di ottenere l'aumento del 20 per cento del salario degli operatori dell'informazione, passando dalle attuali 2.120 a 2.520 sterline egiziane (da circa 114 a 136 euro). Rashwan, 60 anni, ha ricoperto l'incarico dal 2013 al 2015 ed è un fermo oppositore del movimento dei Fratelli musulmani. (Cae)