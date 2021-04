Imprese: RemTech Expo, Hub Tecnologica delle Bonifiche Sostenibili, da oggi evoluta in Hub per la Transizione ecologica ed ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

RemTech Expo promuove l'evoluzione dell'Hub Tecnologica delle Bonifiche Sostenibile, in Hub per la Transizione Tecnologica ed Ecologica. Un Hub in perfetta sinergia con ministero della Transizione Ecologica, Ispra, il commissario unico per la Bonifica delle Discariche abusive, e con la partecipazione di tutti i principali player pubblici e privati, nazionali e internazionali, con le finalità di promuovere il valore del risanamento del territorio e del recupero ambientale in ambito nazionale. Il progetto congiunto prevede l'organizzazione di un importante evento centrato sul tema delle tecnologie e sulle attività di bonifica, coronato da un'esposizione dei migliori prodotti e servizi e da momenti di confronto tra istituzioni, imprese, associazioni, università, ricerca, esperti ogni giorno impegnati nella rigenerazione dei territori contaminati. Prevede inoltre in parallelo un momento di incontro e confronto con i cittadini e con gli studenti di alcune scuole.