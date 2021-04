Imprese: RemTech Expo, Hub Tecnologica delle Bonifiche Sostenibili, da oggi evoluta in Hub per la Transizione ecologica ed ecologica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’evoluzione dell’Hub Tecnologica delle bonifiche sostenibile ha portato alla creazione della nuova Hub per la Transizione Tecnologica Ecologica - Hutte il cui acronimo, in lingua tedesca, significa 'capanna' e lo intendiamo come luogo di incontro, di socializzazione, di scambio di idee, nel segno della piena sostenibilità a partire dagli elementi naturali che la compongono (terra, acqua, piante)", dichiara il coordinatore, il professor Vito Uricchio, uno dei massimi esperti in materia di bonifiche dei siti contaminati a livello nazionale ed internazionale. "Il momento che viviamo, nella prospettiva di un futuro di ripresa e di sviluppo, ha necessità di poggiare solidamente su un’ampia e feconda rete di relazioni che coniughi il mondo Istituzionale, imprenditoriale e di tutti i cittadini, in un luogo di confronto costruttivo orientato a composizioni, sul piano tecnico-scientifico, capaci di sospingere il Paese sulla strada della tutela ambientale e di un benessere diffuso", conclude. Silvia Paparella, general manager di RemTech Expo, sottolinea in una nta che "la Hub rappresenterà un vero e proprio polo di eccellenza che vede, tra le altre, la possibilità di individuare aree pilota per l’applicazione delle tecnologie innovative già disponibili sul mercato e la sperimentazione di nuove tecnologie in fase di validazione. Oggi, vogliamo farci trovare pronti, e rispondere con convinzione e determinazione alle sfide che ci attendono per i prossimi anni". (Com)