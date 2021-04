Paesi Bassi: Unione cristiana esclude sostegno a nuovo governo guidato da Rutte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La formazione di un nuovo governo guidato dal primo ministro Mark Rutte, nei Paesi Bassi, appare una prospettiva più remota dopo che un possibile partner di coalizione, considerato come essenziale per ottenere la maggioranza, ha escluso la partecipazione ad un esecutivo da lui guidato. In un'intervista al quotidiano "Nederlands Dagblad", il leader dell'Unione cristiana Gert Jan Segers ha chiarito oggi che il suo schieramento non intente tornare a lavorare come fosse tutto normale: "Non possiamo essere parte di un quarto governo Rutte", ha dichiarato. L'Unione cristiana è stato uno dei quattro partiti che hanno formato la coalizione di governo guidata da Rutte dal 2017. Il primo ministro olandese Rutte è sopravvissuto per pochi voti a una mozione di sfiducia presentata dall'opposizione in Parlamento lo scorso primo aprile. Rutte è stato accusato di mentire durante i negoziati per formare la sua coalizione. "Rimango primo ministro. Lavorerò duramente per riconquistare la fiducia", ha detto ai media Rutte, il cui Partito popolare per la libertà e la democrazia (Vvd) ha ottenuto il maggior numero di seggi alle elezioni parlamentari del mese scorso.Rutte, che detiene l’incarico di premier facente funzione sino alla formazione del nuovo governo, ha ottenuto il sostegno dei due principali partiti della sua ex coalizione, la formazione di centrosinistra Democratici 66 e dell’Appello cristiano democratico (Cda). Tutti i partiti d’opposizione, invece, si sono schierati contro il primo ministro. (segue) (Res)