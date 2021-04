Paesi Bassi: Unione cristiana esclude sostegno a nuovo governo guidato da Rutte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi deputati hanno accusato Rutte di aver ricevuto nei giorni scorsi delle informazioni riservate in merito alle trattative fra i vari partiti, prima che venissero effettivamente condivise con gli altri leader delle formazioni politiche olandesi. Secondo alcuni parlamentari, Rutte avrebbe inoltre mentito in merito ad altre questioni relative ai negoziati, in particolare sul futuro incarico da assegnare a Pieter Omtzigt, esponente del Cda. Omtzigt era stato protagonista di molti attacchi verso il premier olandese negli scorsi mesi, per il caso legato allo scandalo dei sussidi familiari. La possibilità che Omtzigt potesse ricevere "un incarico di rilievo" ha fatto pensare a una manovra del leader del Vvd per tacere una figura particolarmente critica nei suoi confronti. Rutte ha rifiutato di rispondere alle domande dei colleghi circa la "fonte" che gli avrebbe svelato anticipatamente il contenuto dei documenti riservati. Anche i due incaricati di svolgere il ruolo di "esploratori" per i negoziati, Tamara van Ark del Vvd e Wouter Koolmees di D66, sono accusati di non aver mantenuto il riserbo necessario al compito assegnatogli. (Res)