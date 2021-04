Vaccini: Fontana a medici e infermieri, fate ultimo sforzo e potremo dire basta a troppe limitazioni che stiamo subendo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fate questo ultimo sforzo per consentire che si concluda questa grande operazione perché con la vaccinazione riusciremo a sconfiggere questo virus e toglierci questo incubo che va avanti da più di un anno". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, all'inaugurazione del centro vaccinale di Varese alla Schiranna dedicato a Giuseppe Zamberletti, "padre" della protezione civile, rivolgendo un particolare ringraziamento "ai medici, agli infermieri e ai volontari che stanno dando risposte alle tante, troppe richieste d'aiuto da parte dei cittadini e che sono stanchi dal punto di vista fisico e psicologico". "Ieri - ha spiegato il governatore - ho fatto un viaggio in provincia di Bergamo, anche in quel caso ho potuto individuare bellissimi centri e un capitale umano di grandissima qualità che scalpita per iniziare la vaccinazione di massa". L'ultima cosa che manca è che arrivino i vaccini , ma sono convinto che gli impegni saranno rispettati e il 13 aprile scatterà questa operazione e potremo dire basta alle troppe limitazioni che stiamo subendo". (Rem)