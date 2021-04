Covid: Laforgia (Leu), dichiarazioni scomposte di Salvini su riaperture hanno stancato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le dichiarazioni scomposte e quotidiane di Salvini sulle riaperture hanno stancato. Vogliamo tutti ripartire ma non possiamo ignorare la gravità della situazione sanitaria". Cosi il senatore di Leu Francesco Laforgia. "Dobbiamo pensare alla salute delle persone e occuparci di quei lavoratori che fanno parte di settori a rischio e che vanno inseriti tra le priorità del piano vaccinale. Non c'è tempo da perdere in polemiche irresponsabili". (Com)