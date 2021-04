Roma: blitz antidroga nelle ultime 48 ore, 10 arresti e centinaia di dosi sequestrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 48 ore, una serie di blitz antidroga dei carabinieri del comando provinciale di Roma hanno portato all'arresto di dieci persone e centinaia di dosi di droga tra cocaina, shaboo, hashish e anfetamine sequestrate. In particolare, i carabinieri della stazione Roma Montespaccato hanno arrestato un 30enne romano, con precedenti, che, fermato per un controllo in via Costanzo Guglielmi, è stato trovato in possesso alcune dosi di cocaina. La successiva perquisizione alla sua abitazione ha portato al sequestro di ulteriori 4 g della stessa sostanza stupefacente, 650 euro in contanti e un bilancino di precisione. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Trionfale hanno arrestato due cittadini delle Filippine: un 59enne, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso a cedere ad un connazionale due dosi di shaboo e trovato in possesso in totale di 6 g di droga e 295 euro, ritenuti provento dello spaccio; un 32enne sorpreso con 5 grammi di shaboo e 300 euro nascosti nella tasca interna del giubbotto. In via Ponte Salario, un 50enne romano è stato arrestato dai carabinieri della stazione Roma Viale Libia perché trovato in possesso di 8 grammi di cocaina nascosti all'interno della tasca dei pantaloni. La successiva perquisizione della sua autovettura parcheggiata nella stessa via, ha permesso ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare altre 4 dosi della stessa droga. (segue) (Rer)