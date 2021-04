Roma: blitz antidroga nelle ultime 48 ore, 10 arresti e centinaia di dosi sequestrate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione Roma Bravetta, invece, nel corso di una notifica di alcuni atti nei confronti di un 51enne romano presso la sua abitazione in via del Fontanile Arenato, lo hanno trovato in compagnia di un 28enne romeno, già noto per precedenti di droga e hanno deciso di eseguire una verifica. A seguito delle perquisizioni personali e domiciliare, i Carabinieri hanno sequestrato 6 g di anfetamine, 6 g di hashish, 2 flaconi di anabolizzanti (testosterone e methandienone) e denaro in contante, ritenuto provento di attività illecita. I due sono stati arrestati e sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo. Infine, a Tor Bella Monaca, i carabinieri della compagnia di Frascati e della locale stazione hanno arrestato 4 persone: un 33enne romano trovato in possesso di 9 dosi di cocaina in piazza Scozza; un 40enne egiziano trovato con 22 dosi di cocaina, un 18enne romano trovato con alcune dosi di hashish e un 31enne tunisino trovato in possesso di 33 dosi di cocaina, tutti notati mentre si aggiravano in note piazze di spaccio di via dell’Archeologia. (Rer)