Covid: tenente colonnello Paglia ringrazia Brigata Garibaldi e Asl Caserta per incessante lavoro

Un ringraziamento all'operato delle donne e degli uomini che compongono la Brigata Garibaldi e l'Asl di Caserta per l'incessante lavoro che stanno svolgendo per ridare al più presto a tutti noi un senso di normalità. Così in un post su Facebook il tenente colonnello Gianfranco Paglia, consigliere del ministro della Difesa, "in risposta a coloro che si divertono a conteggiare i nastrini del generale Francesco Figliuolo, a criticare senza capire le dichiarazioni del suo braccio destro generale Domenico Ciotti o a lanciare bombe, come stamattina, incendiarie presso un centro vaccinale di Brescia". Il centro dopo il tenente colonnello Paglia ha completato oggi il suo ciclo vaccinale è aperto dalle 7.30 alle 24 tutti i giorni. "E domani, Santa Pasqua, loro continueranno come del resto in ogni centro vaccinale d'Italia a svolgere il proprio lavoro. Ecco perché ritengo doveroso ringraziarli apertamente con l'auspicio che ogni italiano senta di dover fare lo stesso invitando ancora una volta gli addetti all'informazione ad evidenziare l'ottimo lavoro svolto da chi indossa l'uniforme e chi un camice bianco. Le critiche, l'attacco a tutti i costi, il voler evidenziare le falle anche quando si è consapevoli che il bersaglio che si vuol colpire è sbagliato, serve davvero a poco", scrive il consigliere del ministro su Facebook.