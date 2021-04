Italia-Russia: Guerini, forze armate presidio di dedizione, comportamenti sbagliati sanzionati con severità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le forze armate sono le persone che sono impegnate in questa esperienza e sono un presidio di valore, di dedizione, di impegno. Le forze armate non sono gli esempi negativi che abbiamo visto anche in questi giorni e che hanno occupato le pagine dei giornali. Per le forze armate la bandiera e il giuramento fatto di fronte ad essa di servire le istituzioni sono il valore fondamentale di riferimento. Se qualcuno ha sbagliato, i comportamenti saranno sanzionati con severità, ma quello non è lo specchio dei valori di riferimento delle forze armate, credo che questo sia nella coscienza degli italiani". Lo ha detto il ministro alla Difesa Lorenzo Guerini all'inaugurazione del centro vaccinale di Varese alla Schiranna dedicato a Giuseppe Zamberletti, "padre" della protezione civile riferendosi, senza citarla direttamente, alla vicenda dell'ufficiale della Marina Walter Biot.(Rem)