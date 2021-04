Serbia: Covid, arrivati a Belgrado primi vaccini del programma Covax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia ha ricevuto il primo lotto di vaccini anti Covid-19 nell'ambito del programma Covax. La ministra dell'Integrazione europea della Serbia, Jadranka Joksimovic, ha presenziato ieri sera all'aeroporto Nikola Tesla di Belgrado alla cerimonia per la consegna delle 57.600 dosi del vaccino AstraZeneca, parte del primo lotto per il Paese balcanico. Joksimovic ha presenziato alla cerimonia insieme ai rappresentanti nel Paese di Ue, Unicef e Oms. Parlando in conferenza stampa, la ministra ha ricordato che la Serbia è stato uno dei primi Paesi ad essersi uniti al programma Covax annunciando che la prossima consegna è prevista a giugno. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha espresso soddisfazione tramite Twitter osservando che ora tutti e sei i Paesi dei Balcani occidentali hanno ricevuto le prime dosi di vaccini nell'ambito del programma Covax. (Seb)